Футболист "Тоттенхэма" Кейн не исключил возможности ухода из клуба

ТАСС, 30 марта. Нападающий английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Гарри Кейн допустил возможность ухода из команды. Комментарий игрока приводит "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Действующий контракт 26-летнего футболиста с "Тоттенхэмом" рассчитан до лета 2024 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость англичанина составляет €150 млн.

"Если я не буду чувствовать, что мы растем как команда, что мы движемся в верном направлении, то я не буду оставаться просто ради того, чтобы остаться. Я амбициозный игрок", - сказал Кейн.

В нынешнем сезоне Кейн провел 25 матчей в чемпионате Англии и Лиге чемпионов, в которых забил 17 мячей. Кейн является воспитанником лондонского клуба, за основной состав которого он выступает с 2011 года. Всего за "Тоттенхэм" он сыграл в 278 матчах и забил 181 гол. За сборную Англии Кейн провел 45 игр, забив 32 мяча.

"Тоттенхэм" находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 41 очко после 29 матчей. 13 марта турнир был приостановлен из-за ситуации с коронавирусом. Также остановлены турниры второго, третьего и четвертого дивизионов и женской лиги. Изначально предполагалось, что сезон может быть возобновлен 3 апреля, но позднее руководство лиги сообщило, что игры не начнутся ранее 30 апреля.