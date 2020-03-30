Итальянская ассоциация футболистов обеспокоена возможным досрочным завершением чемпионата

ТАСС, 30 марта. Президент Итальянской ассоциации футболистов Дамиано Томмази обеспокоен возможным досрочным завершением чемпионата страны. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

Томмази в первую очередь волнует, что досрочное окончание сезона может повлиять на зарплату футболистов.

"Существуют опасения, что чемпионат будет завершен досрочно, - сказал Томмази. - Поэтому, возможно, нам придется решать не только спортивные вопросы, но и те, что связаны с контрактами игроков. Что касается сокращения зарплат, то мы постараемся прийти к единому решению, насколько это возможно".

В Италии по причине распространения коронавируса остановлены все внутренние соревнования, включая чемпионат по футболу, возобновление которого запланировано на 3 мая. Перед вынужденной паузой команды успели провести по 25-26 матчей. На первом месте в турнирной таблице находится туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр. Далее следуют римский "Лацио" (62 очка, 26 игр) и миланский "Интер" (54 очка, 25 игр).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В Италии зафиксировано более 97 тыс. случаев заражения, более 10,5 тыс. человек умерли.