Английский футболист Грилиш попал в ДТП, хотя до этого призывал всех оставаться дома

ТАСС, 30 марта. Футболист английского клуба "Астон Вилла" Джек Грилиш попал в аварию на своем автомобиле, хотя незадолго до этого он выступил с обращением с призывом всем оставаться дома, чтобы не подвергать себя риску заражения коронавирусом. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Инцидент произошел утром в воскресенье. Грилиш на своем автомобиле нанес незначительный ущерб двум припаркованным машинам. Футболист оставил свои данные для правоохранительных органов и покинул место аварии пешком.

Менее чем за сутки до инцидента Грилиш в своем Twitter выложил видеообращение к согражданам, призвав всех оставаться дома.

Чемпионат Англии 13 марта был приостановлен из-за ситуации с коронавирусом. Изначально предполагалось, что сезон может быть возобновлен 3 апреля, но позднее руководство лиги сообщило, что игры не начнутся ранее 30 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов.