Выпуск печатной версии "Советского спорта" возобновится после вынужденных выходных

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Печатная версия издания "Советский спорт" начнет выходить с 6 апреля, если следующая неделя будет рабочей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор и главный редактор издания Николай Яременко.

Президент РФ Владимир Путин объявил текущую неделю нерабочей в связи с мерами, принятыми в рамках борьбы с коронавирусом. Печатные СМИ попали в первоначально утвержденный правительством РФ список непродовольственных товаров первой необходимости. Однако затем они из этого списка были исключены. Печатная версия "Советского спорта" в понедельник на прилавках не появилась, в то время как издание "Спорт-Экспресс" продается.

"Редакция работает в полном объеме: мы полностью делаем сайт, соцсети, все наши проекты, связанные с аудиоподкастами, видеостримингом. Только все это делается из дома. Пока мы ориентируемся на действующий указ президента о нерабочей неделе, - сказал Яременко. - Если она не будет продлена, то 5 апреля будет верстка номера. Люди, ответственные за выпуск бумаги, выйдут на работу, чтобы сделать номер от 6-го числа".

Яременко объяснил, по каким причинам издание отказалось выпускать печатную версию. "Мы приняли решение властей. Закрыты киоски и места распространения изданий, это была бы работа в никуда. Поэтому бумажная версия появится тогда, когда нынешний режим будет снят", - отметил он.

"Читателям компенсируем"

Главный редактор отметил, что издание не намерено полностью отказываться от печатной версии. "Я вижу, что газета, а именно бумага, сейчас находится в плюсе. Мы получаем от распространения и рекламы больше, чем тратим на печать. Когда в 2016 году была завершена сделка по покупке "Советского спорта" у издательского дома "Комсомольская правда", после серьезных замеров и экономических подсчетов мы решили, что избавление от бумажной версии неактуально. Даже при наихудшем раскладе оказалось, что эта версия является офлайн-поддержкой бренда", - подчеркнул он.

"Как только стала часть спортивных изданий умирать, наоборот, дистрибьюторы стали нас активно запрашивать и наш тираж немного увеличился. Дистрибьюторы понимают, что люди будут покупать спортивную прессу, и если бы газета не распродавалась, они бы ее больше не заказывали", - добавил Яременко.

По словам главного редактора, номера газеты на нынешней неделе не получат и подписчики. "Бывают ситуации, когда из-за переноса выходных и рабочих дней номер выпадал. Перед чемпионатом Европы мы планировали сделать двойной номер. Теперь Евро перенесли, мы будем смотреть, сколько продлится пауза. В любом случае мы своим читателям компенсируем такие потери", - отметил он.

Главный редактор рассказал, сколько у газеты подписчиков в Москве. "По столице у нас их очень небольшой процент от того, что есть в целом в тираже. Подписка сейчас очень незначительна, она у всех падает, так как людям легче купить газету по дороге в киоске. У нас она тоже упала, но не очень значительно - до 2%", - отметил он.

"Советский спорт" является старейшим спортивным изданием страны. Выходит с 20 июля 1924 года. Тираж номера составляет порядка 180 тыс. экземпляров. Газета выходит по будням.