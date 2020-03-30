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Влияние коронавируса на спорт

Выпуск печатной версии "Советского спорта" возобновится после вынужденных выходных

По словам главного редактора Николая Яременко, выпускать бумажную версию, когда закрыты места распространения прессы, бессмысленно

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Печатная версия издания "Советский спорт" начнет выходить с 6 апреля, если следующая неделя будет рабочей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор и главный редактор издания Николай Яременко.

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Президент РФ Владимир Путин объявил текущую неделю нерабочей в связи с мерами, принятыми в рамках борьбы с коронавирусом. Печатные СМИ попали в первоначально утвержденный правительством РФ список непродовольственных товаров первой необходимости. Однако затем они из этого списка были исключены. Печатная версия "Советского спорта" в понедельник на прилавках не появилась, в то время как издание "Спорт-Экспресс" продается.

"Редакция работает в полном объеме: мы полностью делаем сайт, соцсети, все наши проекты, связанные с аудиоподкастами, видеостримингом. Только все это делается из дома. Пока мы ориентируемся на действующий указ президента о нерабочей неделе, - сказал Яременко. - Если она не будет продлена, то 5 апреля будет верстка номера. Люди, ответственные за выпуск бумаги, выйдут на работу, чтобы сделать номер от 6-го числа".

Яременко объяснил, по каким причинам издание отказалось выпускать печатную версию. "Мы приняли решение властей. Закрыты киоски и места распространения изданий, это была бы работа в никуда. Поэтому бумажная версия появится тогда, когда нынешний режим будет снят", - отметил он.

"Читателям компенсируем"

Главный редактор отметил, что издание не намерено полностью отказываться от печатной версии. "Я вижу, что газета, а именно бумага, сейчас находится в плюсе. Мы получаем от распространения и рекламы больше, чем тратим на печать. Когда в 2016 году была завершена сделка по покупке "Советского спорта" у издательского дома "Комсомольская правда", после серьезных замеров и экономических подсчетов мы решили, что избавление от бумажной версии неактуально. Даже при наихудшем раскладе оказалось, что эта версия является офлайн-поддержкой бренда", - подчеркнул он.

"Как только стала часть спортивных изданий умирать, наоборот, дистрибьюторы стали нас активно запрашивать и наш тираж немного увеличился. Дистрибьюторы понимают, что люди будут покупать спортивную прессу, и если бы газета не распродавалась, они бы ее больше не заказывали", - добавил Яременко.

По словам главного редактора, номера газеты на нынешней неделе не получат и подписчики. "Бывают ситуации, когда из-за переноса выходных и рабочих дней номер выпадал. Перед чемпионатом Европы мы планировали сделать двойной номер. Теперь Евро перенесли, мы будем смотреть, сколько продлится пауза. В любом случае мы своим читателям компенсируем такие потери", - отметил он.

Главный редактор рассказал, сколько у газеты подписчиков в Москве. "По столице у нас их очень небольшой процент от того, что есть в целом в тираже. Подписка сейчас очень незначительна, она у всех падает, так как людям легче купить газету по дороге в киоске. У нас она тоже упала, но не очень значительно - до 2%", - отметил он.

"Советский спорт" является старейшим спортивным изданием страны. Выходит с 20 июля 1924 года. Тираж номера составляет порядка 180 тыс. экземпляров. Газета выходит по будням.

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Влияние коронавируса на спорт
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