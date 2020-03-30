Чемпион мира Барулин продлил контракт с клубом КХЛ "Нефтехимик"

ТАСС, 30 марта. Российский голкипер Константин Барулин продлил контракт с нижнекамским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В прошедшем сезоне, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавирусной инфекции, Барулин сыграл в 45 матчах, одержав 15 побед и однажды оставив ворота в неприкосновенности.

Барулину 35 лет, всего в КХЛ он провел 575 матчей, в которых одержал 256 побед, отражая в среднем 92,3% бросков. В составе российской команды он становился чемпионом мира (2012), а также серебряным (2015) и бронзовым (2007) призером мировых первенств.