{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Чемпион мира Барулин продлил контракт с клубом КХЛ "Нефтехимик"

Срок соглашения рассчитан на один сезон

ТАСС, 30 марта. Российский голкипер Константин Барулин продлил контракт с нижнекамским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В прошедшем сезоне, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавирусной инфекции, Барулин сыграл в 45 матчах, одержав 15 побед и однажды оставив ворота в неприкосновенности.

Барулину 35 лет, всего в КХЛ он провел 575 матчей, в которых одержал 256 побед, отражая в среднем 92,3% бросков. В составе российской команды он становился чемпионом мира (2012), а также серебряным (2015) и бронзовым (2007) призером мировых первенств.

Реклама на ТАСС
Перенос Олимпиады в Японии
Закарин: перенос Игр в Токио позволит выступить на них на должном уровне
По мнению российского велогонщика, за год можно будет хорошо подготовиться к соревнованиям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС