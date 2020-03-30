Закарин: перенос Игр в Токио позволит выступить на них на должном уровне

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Перенос Олимпийских игр в Токио на лето 2021 года позволит спортсменам, чей план тренировок был сорван из-за пандемии коронавируса, лучше подготовиться к соревнованиям. Такое мнение ТАСС высказал российский велогонщик Ильнур Закарин.

24 марта была достигнута договоренность о переносе Олимпиады на год из-за коронавируса. В понедельник было объявлено, что Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

"Я считаю, правильно сделали, что перенесли Игры, - сказал Закарин. - Перенести на год - хорошее решение как для велосипедистов, так и для многих спортсменов, так как многие потеряли форму и стараются теперь как-то поддерживать ее. С начала сезона можно начать готовиться и выступить на Играх на максимально возможном уровне".

Закарин считает, что за год вполне реально подготовиться к Олимпиаде, даже с учетом отмены многих соревнований. "Да, конечно, если мы сейчас будем слушать, что говорит правительство и сидеть дома, то мы со всем справимся и к следующему году будем готовы, - отметил он. - Но мое мнение - спорт сейчас отошел на второй план. Сейчас другие задачи у человечества, а не сидеть у телевизора и смотреть, как выступают гонщики и другие спортсмены".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли.