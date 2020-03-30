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Футбол в Англии

"Астон Вилла" оштрафовала попавшего в ДТП футболиста Грилиша за нарушение карантина

Деньги от штрафа будут отданы благотворительной организации, которая помогает больницам в Бирмингеме

ТАСС, 30 марта. Английский футбольный клуб "Астон Вилла" оштрафовал попавшего в ДТП полузащитника команды Джека Грилиша за нарушение карантина. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Грилиш попал в ДТП в воскресенье, нанеся незначительный ущерб двум припаркованным машинам. Менее чем за сутки до инцидента Грилиш в своем Twitter выложил видеообращение к согражданам, призвав всех оставаться дома.

"Игрок будет подвергнут дисциплинарному взысканию и оштрафован. Средства, которые выплатит игрок, будут пожертвованы благотворительной организации, которая помогает больницам в Бирмингеме", - говорится в заявлении.

Чемпионат Англии приостановлен до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. "Астон Вилла" занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 25 очков в 28 матчах. Грилиш в текущем сезоне сыграл за клуб 31 матч в разных турнирах, забив девять голов и отдав восемь голевых передач.

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