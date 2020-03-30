Боксерский поединок Усик - Чисора перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

ТАСС, 30 марта. Поединок украинского боксера Александра Усика против британца Дерека Чисоры перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing, которая занимается организацией боя.

Поединок Усик - Чисора в тяжелом весе планировалось провести 23 мая в Лондоне. Отмечается, что приобретенные зрителями билеты будут действительны на новую дату.

"Здоровье и безопасность боксеров, персонала, организаторов мероприятия и болельщиков остается главным приоритетом для Matchroom Boxing. Мы с нетерпением ожидаем возвращения боксерских соревнований мирового класса в прежнее русло", - говорится в заявлении.

В послужном списке 33-летнего Усика 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг (первый тяжелый вес). В послужном списке 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаутом) и 9 поражений.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.