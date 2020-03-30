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ММА

Порье готов заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном на турнире UFC

Российский боец находится в Дагестане и в условиях пандемии не может выехать из России
Дастин Порье AP Photo/Gregory Payan
Описание
Дастин Порье
© AP Photo/Gregory Payan

ТАСС, 30 марта. Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье заявил, что готов выступить вместо россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке против соотечественника Тони Фергюсона на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Комментарий Порье приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал MMA Junkey.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон назначен на 18 апреля. Место проведения пока не определено. Российский боец находится в Дагестане. В понедельник он сообщил, что поединок может не состояться, так как в условиях пандемии спортсмен не сможет выехать из России.

"Я продолжаю правильно питаться и совершать пробежки по утрам. Планирую продолжить тренировки в Луизиане, пусть это и не является для меня приоритетом. Жду, что будет дальше", - сказал Порье.

Порье 31 год, в его активе 25 побед (19 досрочно) и шесть поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В послужном списке 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.

31-летний Нурмагомедов провел две защиты титула чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг). Он завоевал пояс в апреле 2018 года, победив по очкам американца Эла Яквинту. Первую защиту россиянин провел в октябре 2018 года, победив ирландца Конора Макгрегора, затем он оказался сильнее Порье. Всего в активе Нурмагомедова 28 боев в ММА и ни одного поражения.

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