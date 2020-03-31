Бой Немкова и Бейдера не состоится из-за отмены турнира Bellator 242

ТАСС, 31 марта. Организация Bellator приняла решение отменить три турнира под своей эгидой, намеченных на май, в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на MMA Fighting.

Турнир Bellator 242 был намечен на 9 мая в Сан-Хосе (США). Главным его поединком должно было стать противостояние россиянина Вадима Немкова и чемпиона Bellator в полутяжелом весе Райана Бейдера. Также не состоятся турниры в Лондоне (Bellator European Series London) и Калифорнии, намеченные на 16 и 29 мая соответственно. Новые даты проведения данных мероприятий станут известны позднее.

27-летний Немков провел в смешанных единоборствах 13 боев, одержав 11 побед и потерпев два поражения. 36-летний Бейдер в ММА одержал 27 побед и потерпел пять поражений. В январе 2019 года Бейдер в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе одержал победу над россиянином Федором Емельяненко. Тот бой завершился нокаутом в первом раунде.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов.