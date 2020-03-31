Член оргкомитета ОИ-2020 дарил подарки обвиненному в коррупции бывшему главе IAAF Диаку

ТОКИО, 31 марта. /ТАСС/. Член исполнительного совета организационного комитета летних Олимпийских игр 2020 года в Токио Харуюки Такахаси признал, что дарил подарки бывшему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку, против которого были выдвинуты обвинения в коррупции. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

"На встречи нельзя ходить с пустыми руками, таков здравый смысл", - сказал Такахаси. Член оргкомитета отметил, что подарил Диаку цифровой фотоаппарат и наручные часы, которые "были дешевыми". По его словам, в ходе переговоров он просил бывшего главу IAAF поддержать заявку Токио на проведение Игр. Однако Такахаси подчеркнул, что в его действиях не было ничего незаконного.

По данным агентства Reuters, впоследствии Такахаси получил от токийского заявочного комитета вознаграждение в размере $8,2 млн. После этого он был включен в оргкомитет Игр.

Открытие летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля 2021 года. Паралимпийские игры начнутся 24 августа. Сроки их проведения были перенесены из-за пандемии нового коронавируса.

С 2009 по 2015 год Диак возглавлял IAAF, которая была переименована в World Athletics после чемпионата мира 2019 года. 86-летний сенегалец находится под стражей во Франции с ноября 2015 года.

По информации Франц Пресс, Диаку предъявлены обвинения в активной и пассивной коррупции, злоупотреблении доверием и отмывании денег в составе преступной группы. Среди обвиняемых фигурирует его сын Папа Массата Диак. По данным агентства, была создана коррупционная система, которая, как предполагается, позволила отсрочить введение санкций против российских атлетов за употребление допинга. Также Диак обвиняется в коррупционных действиях в ходе заявочной кампании на проведение чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года, который прошел в Катаре.