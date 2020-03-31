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Футбол в Англии

Футболист "Астон Виллы" Грилиш извинился за нарушение карантина

Игрок попал в ДТП в воскресенье, нанеся незначительный ущерб двум припаркованным машинам

ТАСС, 31 марта. Полузащитник английского футбольного клуба "Астон Вилла" Джек Грилиш извинился за нарушение карантина. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на страницу игрока в Twitter.

Грилиш попал в ДТП в воскресенье, нанеся незначительный ущерб двум припаркованным машинам. Менее чем за сутки до инцидента Грилиш в своем Twitter выложил видеообращение к согражданам, призвав всех оставаться дома. В результате инцидента футболист был оштрафован клубом.

"Мне стыдно за то, что произошло в эти выходные, - сказал Грилиш. - Сейчас тяжелый момент, когда надо оставаться дома за закрытыми дверями. Мне просто позвонил друг и попросил приехать, а я по глупости согласился. Надеюсь, каждый примет мои извинения, и мы сможем двигаться дальше и, надеюсь, сможем наслаждаться жизнью, когда все закончится".

Чемпионат Англии приостановлен до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. "Астон Вилла" занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 25 очков в 28 матчах. Грилиш в текущем сезоне сыграл за клуб 31 матч в разных турнирах, забив девять голов и отдав восемь голевых передач.

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