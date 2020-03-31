Футболист "Астон Виллы" Грилиш извинился за нарушение карантина

ТАСС, 31 марта. Полузащитник английского футбольного клуба "Астон Вилла" Джек Грилиш извинился за нарушение карантина. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на страницу игрока в Twitter.

Грилиш попал в ДТП в воскресенье, нанеся незначительный ущерб двум припаркованным машинам. Менее чем за сутки до инцидента Грилиш в своем Twitter выложил видеообращение к согражданам, призвав всех оставаться дома. В результате инцидента футболист был оштрафован клубом.

"Мне стыдно за то, что произошло в эти выходные, - сказал Грилиш. - Сейчас тяжелый момент, когда надо оставаться дома за закрытыми дверями. Мне просто позвонил друг и попросил приехать, а я по глупости согласился. Надеюсь, каждый примет мои извинения, и мы сможем двигаться дальше и, надеюсь, сможем наслаждаться жизнью, когда все закончится".

Чемпионат Англии приостановлен до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. "Астон Вилла" занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 25 очков в 28 матчах. Грилиш в текущем сезоне сыграл за клуб 31 матч в разных турнирах, забив девять голов и отдав восемь голевых передач.