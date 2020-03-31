ФК "Зенит" выделил средства петербургской больнице на борьбу с коронавирусом

"В рамках нового социального проекта "Вместе победим!" в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, игроки, тренерский штаб и руководство ФК "Зенит" выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и ключевых материалов для Городской больницы Святого Великомученика Георгия. В качестве безвозмездной помощи больница получит мониторы [для измерения артериального давления, электрокардиограммы], фильтры, средства индивидуальной защиты и прочие материалы, необходимые врачам ежедневно", - говорится в сообщении. Партнером благотворительной акции выступил Фонд профилактики рака "Не напрасно".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Игроки, тренерский штаб и руководство футбольного клуба "Зенит" выделили средства петербургской больнице Святого Великомученика Георгия, которая экстренно перепрофилировалась под лечение ОРВИ и нового коронавируса. Учреждение получит оборудование для медицинских обследований и средства индивидуальной защиты, сообщили во вторник в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Больница Святого Великомученика Георгия стала одним из первых медицинских учреждений, которое экстренно перепрофилировалось под лечение гриппа, ОРВИ, пневмонии и COVID-19. Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 50 человек. Из них выздоровели шестеро, двое умерли.

"Мы видим, как стремительно развивается ситуация с распространением коронавируса в нашей стране и во всем мире. В этой непростой ситуации команда и клуб не могли остаться в стороне. Только совместными усилиями, последовательно, шаг за шагом, мы победим вирус. Это наш долг - сегодня оказать поддержку тем, кто больше всего нуждается в помощи", - процитировали в пресс-службе генерального директора "Зенита" Александра Медведева.

В рамках комплексной программы по борьбе с COVID-19 фонд "Не напрасно" также запустил справочный сервис "Просто спросить о COVID-19" по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавируса, где на вопросы пользователей отвечают врачи-волонтеры.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что по состоянию на 30 марта в России зарегистрировано 1 тыс. 836 случаев заражения, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.