Кошкоботы на вертикальном катке. Что такое ледолазание и когда его ждать на Олимпиаде

Пандемия коронавирусной инфекции поставила на паузу практически все спортивные соревнования, и это самое время для того, чтобы остаться дома, пересмотреть матчи любимых команд, заняться собственной физической формой и самообразованием. К примеру, если о скалолазании, особенно после его включения в олимпийскую программу, теперь знает почти каждый, то вот о ледолазании, к сожалению, слышали не все. Председатель комиссии по ледолазанию Федерации альпинизма России Надежда Лауниц помогла нам разобраться с тонкостями этого спорта. От "тренажера" к новому виду Ледолазание, как и скалолазание, выросло из альпинизма. Альпинисты, совершающие восхождения на горные вершины, были вынуждены отрабатывать многие элементы внизу, на скальных или ледяных рельефах. Именно эти тренировки и стали прообразами современного скалолазания и ледолазания. Со временем появились спортсмены, которым лазать по скалам и льду нравится больше, чем ходить в горы, и примерно с конца 90-х начали проводиться отдельные международные соревнования по ледолазанию.

Описание Участник этапа кубка России по ледолазанию, 2019 год © Юрий Смитюк/ТАСС

Первые соревнования по преодолению альпинистами ледового рельефа были проведены в СССР в 80-е годы прошлого века, поэтому родиной спортивного ледолазания часто называют Россию. Международные соревнования по ледолазанию стали проводиться с середины 90-х, а первый розыгрыш Кубка мира состоялся в 2000 году. За это время Россия стала страной-хозяйкой четырех чемпионатов мира, в 2003, 2011 и 2019 годах турниры прошли в Кирове, а в 2018 году - в Москве. "Также как и в скалолазании, соревнования у нас сначала проводились на естественном рельефе, все начиналось с вертикального льда, — рассказала Лауниц. — Результат считался по ударам — за меньшее количество ударов по льду нужно было пролезть как можно выше. Но потом это стало слишком просто. Как всегда и происходит с молодыми видами спорта, когда уровень мастерства и результаты растут очень быстро". "Когда стало неинтересно лазать просто по вертикальному льду, на него нанесли пятна — ограничения, обозначили зоны, в которые нельзя залезать ногами и руками. А когда адаптировались и к этому, стало понятно, что нужно делать более сложный, но стабильный рельеф, к тому же лед колется, а для спортсменов нужно предоставить одинаковые условия, — пояснила собеседница ТАСС. — Так постепенно ледолазы пришли к искусственным конструкциям, которые теперь специально готовятся к соревнованиям. Вертикальный лед у нас остался в дисциплине "скорость", редко, но иногда там еще используют естественные трассы, хотя чаще всего, конечно, лед намораживается". Сейчас соревнования в ледолазании проводят в двух дисциплинах — скорости и трудности. Очень похоже на классическое скалолазание, но есть свои отличия, которые заключаются не только в наличии специального оборудования, но и в правилах. К тому же тут "скорость" и "трудность" разделяются еще на два подвида.

"Скорость" выглядит как забег по ледяной стенке, причем на 15-метровой трассе спортсмены выбегают за 7 секунд. В первом формате "скорости" два участника стартуют одновременно на параллельных трассах, как в скалолазании. Но у нас есть еще индивидуальное лазание, тогда ты двигаешься один, и у тебя есть несколько попыток, из которых засчитывают лучший результат, — отметила Лауниц. — "Трудность" также бывает двух видов. Одна примерно повторяет правила классического скалолазания – одна трасса, и чем выше ты залез за контрольное время, тем лучше твой результат. Второй вид называется "боулдеринг", но он совсем не похож на боулдеринг в скалолазании: но трассы у нас сильно длиннее, могут быть и на 30-40 перехватов и лазают спортсмены с верхней страховкой". Кошкоботы и ледовые инструменты Если у скалолазов экипировка минимальна, по сути — скальные туфли и обвязка, то у ледолазов все сложнее. Голыми руками за лед ухватиться невозможно, да и ногами упереться тоже не представляется возможным. Не говоря уже о том, что не стоит пролезать ледяной маршрут в шортах и майке. "По правилам, все тело ледолаза должно быть закрыто — кофты с длинными рукавами, штаны, обязательно перчатки и каска. На ногах специальные ботинки — кошкоботы, к которым уже прикручены кошки", — рассказывает собеседница ТАСС. "Из оборудования — обвязка и ледовые инструменты в каждой руке. Кстати, мы не называем их ледорубами, ледорубы — это альпинистский вариант. Инструменты для альпинизма и ледолазания отличаются по форме. У наших инструментов более агрессивный клюв, сильнее изогнута ручка. Для "скорости" используются инструменты еще более специфичной формы, которые называются "фифы", — подчеркнула Лауниц.

Еще один важный элемент соревнований — ледяная трасса, для изготовления которой существует сразу несколько технологий. В первом варианте лед намораживают на естественный скальный рельеф, во втором — используют ледяные кубы, которые также можно встретить на выставках ледяной скульптуры. Толщина такого льда составляет 30−50 см. Третий вариант изготовления ледовой трассы для соревнований — так называемый вертикальный каток. Почти как обычный, но установленный вертикально. Для создания такой конструкции на металлический каркас крепится мобильное ледовое поле (трубки, по которым подается хладоноситель), которое с помощью коллекторов соединяется с холодильной установкой. По всей площади поля намораживается лед толщиной не менее 20 сантиментов, что уже достаточно для проведения соревнований. Для тренировок требуется большая толщина льда, порядка 30-50 см. От Кирова до Камчатки Немного неожиданно, но центром российского ледолазания стали вовсе не горные регионы страны, как могло бы показаться. Ключевой город для ледолазания в России — Киров. Именно там родились и выросли многие спортсмены национальной сборной, да и по "медалеемкости" регион уверенно лидирует. Большую роль в этом сыграл уроженец Кирова, известный российский альпинист и главный тренер сборной России Павел Шабалин. "В Кирове под руководством Павла Шабалина сформировалась команда профессионалов, которая не только ежегодно проводит международные турниры, но и растит чемпионов мирового уровня. Во многом это заслуга Павла Эдуардовича, и мы часто называем его отцом ледолазания, — улыбается Надежда. — Если бы в 2005 году Павел Эдуардович на Северной стене Хан-Тенгри не поморозил бы себе пальцы, уверена, альпинизм узнал бы еще много уникальных восхождений. Но неизвестно, что сегодня было бы с ледолазанием. А так случай подарил нам идейного лидера, сыгравшего ключевую роль в развитии этого вида спорта не только в России, но и в мире".

"Другой большой центр российского ледолазания находится в Тюмени. Также наш вид спорта развит в Кемерово, Анжеро-Судженске, Томске, Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге. Некоторое время назад сильная команда была в Норильске", — добавила Лауниц. Чаще всего в ледолазание приходят люди, уже знакомые со скалолазанием или альпинизмом. Несмотря на сложность и экстремальность этого вида спорта, попробовать себя в ледолазании можно практически в любом возрасте, а дети начинают посещать секции уже с десяти лет. "Дети до десяти лет в секциях ледолазания начинают с общей физической подготовки и скалолазания, — рассказала собеседница ТАСС. — Все же в таком возрасте рановато давать им в руки травмоопасное снаряжение. Но потом они постепенно начинают тренироваться уже с инструментами, а с 13 лет ребята могут выступать на международных стартах в своей возрастной категории. Больше всего к нам действительно приходят из скалолазания, но бывает, например, переходят в ледолазание из гимнастики". Олимпийские планы Российские спортсмены являются одними из лидеров мирового ледолазания, но вовсе не из-за отсутствия конкуренции. Ледолазанием активно занимаются как в европейских странах — Франции, Швейцарии, Лихтенштейне, Финляндии, Чехии, Польше, Словении, так и в Азии, и в Америке, так что участников достаточно и на мировых первенствах, и на этапах Кубка мира.