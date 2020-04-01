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Зимние неолимпийские виды спорта

Кошкоботы на вертикальном катке. Что такое ледолазание и когда его ждать на Олимпиаде

© Юрий Смитюк/ТАСС
ТАСС помогает узнать немного больше о мире спорта и рассказывает об интересных и малоизвестных дисциплинах

Пандемия коронавирусной инфекции поставила на паузу практически все спортивные соревнования, и это самое время для того, чтобы остаться дома, пересмотреть матчи любимых команд, заняться собственной физической формой и самообразованием. К примеру, если о скалолазании, особенно после его включения в олимпийскую программу, теперь знает почти каждый, то вот о ледолазании, к сожалению, слышали не все. Председатель комиссии по ледолазанию Федерации альпинизма России Надежда Лауниц помогла нам разобраться с тонкостями этого спорта.

От "тренажера" к новому виду

Ледолазание, как и скалолазание, выросло из альпинизма. Альпинисты, совершающие восхождения на горные вершины, были вынуждены отрабатывать многие элементы внизу, на скальных или ледяных рельефах. Именно эти тренировки и стали прообразами современного скалолазания и ледолазания. Со временем появились спортсмены, которым лазать по скалам и льду нравится больше, чем ходить в горы, и примерно с конца 90-х начали проводиться отдельные международные соревнования по ледолазанию. 

Участник этапа кубка России по ледолазанию, 2019 год Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Участник этапа кубка России по ледолазанию, 2019 год
© Юрий Смитюк/ТАСС

Первые соревнования по преодолению альпинистами ледового рельефа были проведены в СССР в 80-е годы прошлого века, поэтому родиной спортивного ледолазания часто называют Россию. Международные соревнования по ледолазанию стали проводиться с середины 90-х, а первый розыгрыш Кубка мира состоялся в 2000 году. За это время Россия стала страной-хозяйкой четырех чемпионатов мира, в 2003, 2011 и 2019 годах турниры прошли в Кирове, а в 2018 году - в Москве.

"Также как и в скалолазании, соревнования у нас сначала проводились на естественном рельефе, все начиналось с вертикального льда, — рассказала Лауниц. — Результат считался по ударам — за меньшее количество ударов по льду нужно было пролезть как можно выше. Но потом это стало слишком просто. Как всегда и происходит с молодыми видами спорта, когда уровень мастерства и результаты растут очень быстро".

"Когда стало неинтересно лазать просто по вертикальному льду, на него нанесли пятна — ограничения, обозначили зоны, в которые нельзя залезать ногами и руками. А когда адаптировались и к этому, стало понятно, что нужно делать более сложный, но стабильный рельеф, к тому же лед колется, а для спортсменов нужно предоставить одинаковые условия, — пояснила собеседница ТАСС. — Так постепенно ледолазы пришли к искусственным конструкциям, которые теперь специально готовятся к соревнованиям. Вертикальный лед у нас остался в дисциплине "скорость", редко, но иногда там еще используют естественные трассы, хотя чаще всего, конечно, лед намораживается".

Сейчас соревнования в ледолазании проводят в двух дисциплинах — скорости и трудности. Очень похоже на классическое скалолазание, но есть свои отличия, которые заключаются не только в наличии специального оборудования, но и в правилах. К тому же тут "скорость" и "трудность" разделяются еще на два подвида.

Описание
© Федерация альпинизма России

"Скорость" выглядит как забег по ледяной стенке, причем на 15-метровой трассе спортсмены выбегают за 7 секунд. В первом формате "скорости" два участника стартуют одновременно на параллельных трассах, как в скалолазании. Но у нас есть еще индивидуальное лазание, тогда ты двигаешься один, и у тебя есть несколько попыток, из которых засчитывают лучший результат, — отметила Лауниц. — "Трудность" также бывает двух видов. Одна примерно повторяет правила классического скалолазания – одна трасса, и чем выше ты залез за контрольное время, тем лучше твой результат. Второй вид называется "боулдеринг", но он совсем не похож на боулдеринг в скалолазании: но трассы у нас сильно длиннее, могут быть и на 30-40 перехватов и лазают спортсмены с верхней страховкой".

Кошкоботы и ледовые инструменты

Если у скалолазов экипировка минимальна, по сути — скальные туфли и обвязка, то у ледолазов все сложнее. Голыми руками за лед ухватиться невозможно, да и ногами упереться тоже не представляется возможным. Не говоря уже о том, что не стоит пролезать ледяной маршрут в шортах и майке. "По правилам, все тело ледолаза должно быть закрыто — кофты с длинными рукавами, штаны, обязательно перчатки и каска. На ногах специальные ботинки — кошкоботы, к которым уже прикручены кошки", — рассказывает собеседница ТАСС.

"Из оборудования — обвязка и ледовые инструменты в каждой руке. Кстати, мы не называем их ледорубами, ледорубы — это альпинистский вариант. Инструменты для альпинизма и ледолазания отличаются по форме. У наших инструментов более агрессивный клюв, сильнее изогнута ручка. Для "скорости" используются инструменты еще более специфичной формы, которые называются "фифы", — подчеркнула Лауниц.

Кошкоботы Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Кошкоботы
© Юрий Смитюк/ТАСС

Еще один важный элемент соревнований — ледяная трасса, для изготовления которой существует сразу несколько технологий. В первом варианте лед намораживают на естественный скальный рельеф, во втором — используют ледяные кубы, которые также можно встретить на выставках ледяной скульптуры. Толщина такого льда составляет 30−50 см.

Третий вариант изготовления ледовой трассы для соревнований — так называемый вертикальный каток. Почти как обычный, но установленный вертикально. Для создания такой конструкции на металлический каркас крепится мобильное ледовое поле (трубки, по которым подается хладоноситель), которое с помощью коллекторов соединяется с холодильной установкой. По всей площади поля намораживается лед толщиной не менее 20 сантиментов, что уже достаточно для проведения соревнований. Для тренировок требуется большая толщина льда, порядка 30-50 см.

От Кирова до Камчатки

Немного неожиданно, но центром российского ледолазания стали вовсе не горные регионы страны, как могло бы показаться. Ключевой город для ледолазания в России — Киров. Именно там родились и выросли многие спортсмены национальной сборной, да и по "медалеемкости" регион уверенно лидирует. Большую роль в этом сыграл уроженец Кирова, известный российский альпинист и главный тренер сборной России Павел Шабалин.

"В Кирове под руководством Павла Шабалина сформировалась команда профессионалов, которая не только ежегодно проводит международные турниры, но и растит чемпионов мирового уровня. Во многом это заслуга Павла Эдуардовича, и мы часто называем его отцом ледолазания, — улыбается Надежда. — Если бы в 2005 году Павел Эдуардович на Северной стене Хан-Тенгри не поморозил бы себе пальцы, уверена, альпинизм узнал бы еще много уникальных восхождений. Но неизвестно, что сегодня было бы с ледолазанием. А так случай подарил нам идейного лидера, сыгравшего ключевую роль в развитии этого вида спорта не только в России, но и в мире".

Описание
© Федерация альпинизма России

"Другой большой центр российского ледолазания находится в Тюмени. Также наш вид спорта развит в Кемерово, Анжеро-Судженске, Томске, Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге. Некоторое время назад сильная команда была в Норильске", — добавила Лауниц.

Чаще всего в ледолазание приходят люди, уже знакомые со скалолазанием или альпинизмом. Несмотря на сложность и экстремальность этого вида спорта, попробовать себя в ледолазании можно практически в любом возрасте, а дети начинают посещать секции уже с десяти лет.

"Дети до десяти лет в секциях ледолазания начинают с общей физической подготовки и скалолазания, — рассказала собеседница ТАСС. — Все же в таком возрасте рановато давать им в руки травмоопасное снаряжение. Но потом они постепенно начинают тренироваться уже с инструментами, а с 13 лет ребята могут выступать на международных стартах в своей возрастной категории. Больше всего к нам действительно приходят из скалолазания, но бывает, например, переходят в ледолазание из гимнастики".

Олимпийские планы

Российские спортсмены являются одними из лидеров мирового ледолазания, но вовсе не из-за отсутствия конкуренции. Ледолазанием активно занимаются как в европейских странах — Франции, Швейцарии, Лихтенштейне, Финляндии, Чехии, Польше, Словении, так и в Азии, и в Америке, так что участников достаточно и на мировых первенствах, и на этапах Кубка мира.

Описание
© Федерация альпинизма России

"Очень сильная команда ледолазов в Южной Корее, сейчас заметно улучшились результаты китайских спортсменов в "скорости". Есть достаточно сильные команды у США, Канады, Франции, Швейцарии, Финляндии, Монголии. Как бы это не казалось неожиданным, но хорошая сборная команда в Иране, — рассказала Лауниц. — Российские ледолазы на мировой арене выступают очень успешно, победительницей Кубка мира этого сезона в двух дисциплинах стала Мария Толоконина. Маша уникальная спортсменка, которая одинаково хорошо выступает в обеих дисциплинах, и на данный момент она самый титулованный спортсмен мира в ледолазании".

Ледолазание иногда называют младшим братом скалолазания, которое будет представлено на следующих летних Олимпийских играх. Зимним Олимпиадам тоже не помешало бы включение в программу новой экстремальной и зрелищной дисциплины.

"Олимпийские амбиции у ледолазания, конечно, есть, и работа в этом направлении ведется, — подчеркнула собеседница ТАСС. — В настоящее время Россия и Южная Корея активно выступают за включение ледолазания в программу зимних Олимпийских игр. Во время Олимпиады в Сочи в Олимпийском парке проходил фестиваль ледолазания, чтобы Международный олимпийский комитет смог воочию оценить наш вид спорта. Представители МОК приезжали к нам и во время Олимпиады в Пхёнчхане. Дело в том, что в эти же даты в соседнем регионе Южной Кореи у нас проходил этап Кубка мира. Сейчас прорабатываем вопрос о включении ледолазания в программу Игр в Италии и надеемся, что первый комплект олимпийских медалей ледолазы разыграют уже в 2026 году".

Полина Панина

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Зимние неолимпийские виды спорта
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