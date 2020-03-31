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Зимние олимпийские виды спорта

Минспорт РФ до 12 апреля намерен дать оценку выступлению саночников в минувшем сезоне

Минувший сезон стал самым успешным за всю историю отечественного санного спорта

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ намерен в течение двух ближайших недель изучить отчеты Федерации санного спорта России (ФССР) и дать оценку выступлению отечественных саночников в минувшем сезоне. Об этом во вторник сообщил ТАСС исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин.

"25 марта мы отправили все документы в Минспорт, - заметил Тюрин. - Нам сказали, что до конца следующей недели все будет изучено, после чего будет дана оценка нашей работе в минувшем сезоне".

Первоначально 25 марта должно было состояться заседание экспертного совета Минспорта РФ, посвященное выступлению сборных России по санному спорту в минувшем сезоне. Однако из-за пандемии коронавируса в итоге было принято решение его не проводить и оценить результаты саночников удаленно.

Минувший сезон стал самым успешным за всю историю отечественного санного спорта. По итогам февральского чемпионата мира, проходившего в Сочи, на счету российских спортсменов оказалось пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медаль.

Екатерина Катникова победила в спринте и в личной гонке, две золотые медали выиграл в Сочи Роман Репилов (спринт и индивидуальная гонка). Татьяна Иванова выиграла серебро в спринте, Виктория Демченко - бронзу в личной гонке. Чемпионами мира в спринте в соревнованиях двухместных экипажей стали Александр Денисьев и Владислав Антонов, они же стали серебряными призерами в классической гонке.

По итогам сезона Репилов победил в общем зачете Кубка мира, Семен Павличенко стал третьим. У женщин в общем зачете Иванова заняла второе место, третьей стала Демченко.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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