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Футбол во Франции

СМИ: Кюрзава летом может перейти из ПСЖ в "Барселону"

У защитника истекает контракт с французским клубом

ТАСС, 31 марта. Защитник французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Левен Кюрзава летом может стать игроком "Барселоны". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанский портал Sport.

Действующий контракт 27-летнего француза рассчитан до 30 июня 2020 года.

В нынешнем сезоне Кюрзава в составе ПСЖ провел 23 матча, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи, по информации портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €15 млн.

В составе ПСЖ Кюрзава по три раза выиграл чемпионат и Кубок Франции. В парижский клуб защитник перешел летом 2015 года из "Монако". За сборную Франции Кюрзава провел 13 матчей, в которых забил один гол.

Чемпионаты Франции и Испании, как и большинство других европейских футбольных турниров, приостановлены из-за ситуации с коронавирусом. "Барселона" лидирует в испанском первенстве. ПСЖ находится на первом месте в чемпионате Франции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.

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