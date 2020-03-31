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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Ганус и Пахноцкая не получали от CAS информации о дате слушаний по делу WADA и РУСАДА

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков во вторник сообщил ТАСС, что слушания пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая и генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая и генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая не получали от Спортивного арбитражного суда (CAS) информации о дате начала слушаний по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и РУСАДА. Об этом Пахноцкая сообщила ТАСС.

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков во вторник сообщил ТАСС, что слушания по делу WADA и РУСАДА пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля 2020 года.

"Ни я, ни генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус не получали от CAS информации о дате слушаний, - сказала Пахноцкая. - Но это вполне логично - в сложившихся обстоятельствах мы изначально заняли позицию невмешательства, оставив право своим учредителям - Олимпийскому и Паралимпийскому комитетам России - принимать решения и быть в курсе всех деталей судебных слушаний".

9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

Ранее сообщалось, что CAS проведет слушания не раньше конца апреля. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции суд отказался от проведения любых очных слушаний до 1 мая, из-за чего график рассмотрения дел сместился.

Теги
Ганус, Юрий АлександровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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