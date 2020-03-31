Футболисты московского "Спартака" останутся на карантине до 4 мая

ТАСС, 31 марта. Игроки московского футбольного клуба "Спартак" продолжат поддерживать форму по индивидуальной программе из дома до 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен с 17 марта по 10 апреля из-за пандемии коронавируса, команды успели сыграть 22 из 30 запланированных туров. 21 марта президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что сезон будет возобновлен не ранее 24 апреля.

"В связи с обязательным режимом самоизоляции, который введен в Москве и Московской области для борьбы с распространением коронавируса, руководство и тренерский штаб "Спартака" приняли решение о том, что футболисты продолжат поддерживать форму по индивидуальной программе из дома. При этом игроки красно-белых будут оставаться в постоянном контакте с тренерским и медицинским штабами клуба. Предварительно, тренировки возобновятся 4 мая", - говорится в сообщении.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.