Жена гроссмейстера Ароняна умерла в больнице после автокатастрофы

ТАСС, 31 марта. Арианна Каоили, жена армянского гроссмейстера Левона Ароняна, скончалась в больнице, куда попала после автокатастрофы. О смерти жены Аронян написал в Twitter.

Каоили была госпитализирована 14 марта в одну из клиник Еревана, после того как попала в автомобильную аварию. Врачи зафиксировали многочисленные переломы, однако ее состояние оценивалось как стабильное. В понедельник у Каоили возникли осложнения, ее перевели в реанимацию, врачи не сумели ее спасти.

"У меня нет слов, чтобы выразить боль от смерти моей жены Арианны. Она была умным, трудолюбивым и радостным человеком, который жил красивой жизнью... Я люблю тебя, дорогая, спи спокойно", - написал Аронян.

Каоили было 33 года. Как и Аронян, она выступала на шахматных турнирах. Дважды участвовала в шахматных олимпиадах в составе сборной Филиппин, пять раз - в составе сборной Австралии. Каоили в 2009 году выиграла чемпионат Океании и получила право сыграть на чемпионате мира 2010 года, но не воспользовалась им.