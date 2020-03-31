Российский боксер Воробьев провел поединок против Чухаджяна, болея гепатитом А

Бой Воробьев - Чухаджян прошел 1 февраля в Калининграде и завершился победой украинского боксера. Во вторник Чухаджян на своей странице в Facebook рассказал, что заразился гепатитом во время боя с Воробьевым.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Воробьев вышел на поединок против украинца Карена Чухаджяна, не зная о том, что болен гепатитом А. Об этом ТАСС сообщил менеджер Воробьева Александр Лебедев.

"К сожалению, до момента боя мы были не в курсе, поскольку инкубационный период болезни длится три недели, - сказал Лебедев. - Мы проходили все медицинские освидетельствования до боя, еще в лагере в Москве мы сдавали все анализы, никаких проблем не было. Сложно выяснить, при каких обстоятельствах Сергей заразился гепатитом А. Накануне перед боем он почувствовал недомогание, принял противовирусные и жаропонижающие лекарства".

"Было принято решение, что он не будет сниматься с боя. Дальше он выступил, в процессе боя понял, что что-то не так, он со второго-третьего раунда весьма сильно подустал и не понимал, что происходит. Когда мы вернулись в Санкт-Петербург, недомогание сохранилось. Мы обследовались и только после этого выяснили, что у него был гепатит А", - сказал менеджер, добавив, что спортсмен уже прошел необходимое лечение.

Лебедев отметил, что с учетом наличия крови в поединке, украинский боксер заразился именно во время боя.

В активе 25-летнего Воробьева девять побед и одно поражение, 23-летний Чухаджян одержал 16 побед и потерпел одно поражение.