DM: мэр Лондона попросил футбольные клубы помочь в борьбе с коронавирусом

ТАСС, 31 марта. Мэр Лондона Садик Хан попросил помощи в борьбе с коронавирусом у столичных английских футбольных клубов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail .

По информации издания, Хан отправил письма в "Тоттенхэм", "Челси", "Арсенал", "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Уотфорд". Мэр Лондона попросил привлечь медицинских работников футбольных клубов к работе в учреждениях Национальной службы здравоохранения (NHS), где есть нехватка кадров. Кроме того, запрошено оборудование тренировочных баз команд, которое может быть полезно для полевых госпиталей. Также мэр попросил руководство лондонских клубов предоставить жилье для сотрудников NHS на время борьбы с коронавирусом.

Чемпионат Англии 13 марта был приостановлен из-за ситуации с коронавирусом. Изначально предполагалось, что сезон будет возобновлен 3 апреля, но позднее руководство лиги сообщило, что игры не начнутся раньше 30 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов. В Великобритании зафиксировано более 25 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 1,5 тыс. человек умерли.