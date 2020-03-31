Лихачев: сборная России по пляжному футболу морально поддерживает коллег из других стран

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Тренеры сборной России по пляжному футболу морально поддерживают коллег из Италии и Испании в связи с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России Михаил Лихачев.

"Прежде всего хочется сказать, что ситуация форс-мажорная, сейчас всем приходится непросто. Хочется пожелать здоровья всем, чтобы поскорее эта пандемия закончилась и все были здоровы, - сказал Лихачев. - Общаемся с коллегами из Италии и Испании, стараемся их морально поддерживать. Они очень обеспокоены сложившейся обстановкой".

Старший тренер сборной России отметил, что ситуация с коронавирусом изменит планы национальной команды. "У нас, скорее всего, не состоится сбор, который мы запланировали в конце апреля в Новогорске, - сказал старший тренер. - Будем исходить из того, как будет складываться ситуация, у нас есть и план А, и план Б. Непонятно, как будет выглядеть календарь как российских, так и международных соревнований, в связи с этим мы сложим все факторы и будем планировать подготовку таким образом, чтобы сборная России достигала максимальных результатов".

Следующий чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в 2021 году в Москве. "Все наши опытные ребята, которые составляют костяк сборной, хотят сыграть на домашнем чемпионате мира. Сейчас мною готовится большой план подготовки к чемпионату мира вплоть до августа 2021 года. Постараемся сделать все максимально правильно для успешного выступления на домашнем чемпионате мира", - заключил Лихачев.

Лихачев возглавляет сборную России по пляжному футболу с 2010 года. Под его руководством команда заняла третье место на прошлогоднем чемпионате мира в Парагвае. Он также приводил команду к победе на чемпионатах мира в 2011 и 2013 годах, бронзе мирового первенства (2015), пять раз сборная становилась победителем Евролиги (2009, 2011, 2013, 2014, 2017), трижды - Межконтинентального кубка (2011, 2012, 2015), побеждала на Европейских играх в 2015 году.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.