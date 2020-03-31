WADA вернуло Международной федерации тхэквондо статус соответствия

ТАСС, 31 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило Международную федерацию тхэквондо (ITF) из числа организаций, не соответствующих Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Решение было принято по итогам заседания исполнительного комитета WADA.

WADA отметило ряд мер ITF, направленных на устранение несоответствий в антидопинговом кодексе федерации. При этом отмечается, что для поддержания нынешнего статуса агентство рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с ITF.

23 сентября 2019 года исполнительный комитет WADA лишил ITF статуса соответствия, так как внутренний антидопинговый кодекс организации не был приведен к соответствию с международным. Представители ITF имели 21 день, чтобы оспорить это решение, но не стали этого делать.

ITF не входит в Ассоциацию международных федераций летних олимпийских видов спорта, члены которой принимают участие в Олимпийских играх. Тхэквондо представлено в организации Всемирной федерацией тхэквондо (World Taekwondo).