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Летние олимпийские виды спорта

WADA вернуло Международной федерации тхэквондо статус соответствия

Федерация привела в порядок собственный антидопинговый кодекс

ТАСС, 31 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило Международную федерацию тхэквондо (ITF) из числа организаций, не соответствующих Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Решение было принято по итогам заседания исполнительного комитета WADA.

WADA отметило ряд мер ITF, направленных на устранение несоответствий в антидопинговом кодексе федерации. При этом отмечается, что для поддержания нынешнего статуса агентство рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с ITF.

23 сентября 2019 года исполнительный комитет WADA лишил ITF статуса соответствия, так как внутренний антидопинговый кодекс организации не был приведен к соответствию с международным. Представители ITF имели 21 день, чтобы оспорить это решение, но не стали этого делать.

ITF не входит в Ассоциацию международных федераций летних олимпийских видов спорта, члены которой принимают участие в Олимпийских играх. Тхэквондо представлено в организации Всемирной федерацией тхэквондо (World Taekwondo).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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