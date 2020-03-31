Василевский занял второе место в рейтинге вратарей по мнению игроков НХЛ

ТАСС, 31 марта. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" Андрей Василевский занял второе место в рейтинге голкиперов по мнению игроков. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации игроков лиги (NHLPA).

Первое место в опросе занял вратарь "Монреаля" Кэри Прайс. Третьим стал голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери. Еще один россиянин, Сергей Бобровский, выступающий за "Флориду", занял четвертое место в голосовании.

Лучшим нападающим признан форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Россиянин Никита Кучеров из "Тампы" стал четвертым. Первое место в рейтинге защитников занял Виктор Хедман из "Тампы".

В номинации "Кого возьмете в команду, если нужно выиграть одну игру" больше всего голосов набрал форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби. Канадец занял первое место и в номинации "Самый совершенный игрок".

В голосовании приняли участие 588 игроков из клубов НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.