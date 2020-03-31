Кремлев: российские боксеры проверяются на коронавирус, положительных результатов нет

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российские боксеры сдают тесты на коронавирус, положительных результатов по итогам исследований нет. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

16 марта в Лондоне из-за коронавируса был прерван олимпийский квалификационный турнир по боксу, в котором принимала участие российская команда. Позже стало известно, что инфекцией на турнире заразились два боксера и один из тренеров сборной Турции, а также боксер и два тренера команды Хорватии. При этом в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что местом, где заразились спортсмены и тренеры, не обязательно является турнир в Лондоне.

"Тесты сдаем, исследования проводим. Пока все, слава богу, в порядке. Вирус ни у кого не выявлен", - сказал Кремлев.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.