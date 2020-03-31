СМИ: "Интер" из-за коронавируса готов снизить цену за футболиста Лаутаро Мартинеса

ТАСС, 31 марта. Итальянский футбольный клуб "Интер" готов снизить стоимость аргентинского полузащитника Лаутаро Мартинеса в связи с тяжелой финансовой ситуацией у многих команд, вызванной ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Calciomercato.

По информации портала, руководство миланского клуба готово продать 22-летнего аргентинца за €80 млн вместо €111 млн.

Мартинес в нынешнем сезоне в составе "Интера" провел 31 матч в разных турнирах, забил 16 мячей и отдал 4 голевые передачи. В миланский клуб он перешел в июле 2018 года из аргентинского "Расинга" за €25 млн. Действующий контракт полузащитника рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной Аргентины он провел 17 матчей, в которых забил 9 голов.

В Италии по причине распространения коронавируса остановлены все внутренние соревнования, включая чемпионат по футболу, возобновление которого запланировано на 3 мая. Перед вынужденной паузой команды успели провести по 25-26 матчей. На первом месте в турнирной таблице находится туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр. Далее следуют римский "Лацио" (62 очка, 26 игр) и "Интер" (54 очка, 25 игр).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.