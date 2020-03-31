Прыгуна в длину Бобкова дисквалифицировали на 2 года за допинг

ТАСС, 31 марта. Российский прыгун в длину Дмитрий Бобков дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Бобков нарушил пункт 2.1 общероссийских антидопинговых правил - наличие запрещенной субстанции в пробе, взятой из организма спортсмена. Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 3 марта 2020 года.

Бобкову 32 года, он представляет Краснодарский край. Спортсмен не выступал на крупных международных соревнованиях, участвовал в летних и зимних чемпионатах России, где несколько раз попадал в десятку сильнейших.