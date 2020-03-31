СМИ: период самоизоляции игроков клубов НХЛ из-за коронавируса продлен до 15 апреля

ТАСС, 31 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение продлить период самоизоляции игроков из-за коронавируса до 15 апреля. Об этом в Twitter сообщил журналист канадского телеканала TSN Даррен Дрегер.
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, изначально период самоизоляции игроков был введен до 27 марта, затем - до 4 апреля. На данный момент известно, что коронавирусом заразились два игрока "Оттавы" и два хоккеиста "Колорадо", один из которых уже вылечился. Имена спортсменов не сообщаются.
NHL has extended teams self isolation period to April 15th.— Darren Dreger (@DarrenDreger) March 31, 2020
"НХЛ продлила период самоизоляции команд до 15 апреля", - написал Дрегер.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.