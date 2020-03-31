СМИ: период самоизоляции игроков клубов НХЛ из-за коронавируса продлен до 15 апреля

ТАСС, 31 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение продлить период самоизоляции игроков из-за коронавируса до 15 апреля. Об этом в Twitter сообщил журналист канадского телеканала TSN Даррен Дрегер.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, изначально период самоизоляции игроков был введен до 27 марта, затем - до 4 апреля. На данный момент известно, что коронавирусом заразились два игрока "Оттавы" и два хоккеиста "Колорадо", один из которых уже вылечился. Имена спортсменов не сообщаются.