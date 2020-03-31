"Торонто" заинтересован в хоккеисте СКА Барабанове

ТАСС, 31 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" заинтересован в переходе нападающего Александра Барабанова из петербургской команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом сообщил генеральный менеджер "Торонто" Кайл Дубас, слова которого приводит журналист Sportsnet Крис Джонстон в Twitter.

Дубас назвал Барабанова мастеровитым крайним нападающим. "Еще одна вещь, которая нам нравится в нем, - его способность играть под давлением, бороться за шайбу, укрывать шайбу" , - сказал сказал генменеджер.

Контракт 25-летнего Барабанова со СКА истечет 30 апреля. Он является воспитанником СКА, впервые за взрослую команду сыграл в сезоне-2013/14. Вместе с петербургским клубом форвард дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 330 матчей, в которых он набрал 160 (73 шайбы + 87 передач) очков.

В составе сборной России Барабанов провел 32 матча, набрав 15 (4+11) очков. В 2018 году он выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане, в его активе также две бронзовые медали чемпионатов мира.

Сезон НХЛ остановлен из-за пандемии коронавируса.