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Футбол в России

ФК "Луч" пока не имеет никаких разъяснений от правительства края по финансированию

В среду стало известно, что профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Владивостокский футбольный клуб "Луч" не получал никаких разъяснений от правительства Приморского края по поводу дальнейшего финансирования. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Луча" Андрей Скорочкин.

В среду стало известно, что профессиональные клубы Приморья из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21, однако данное решение не затронет детские и юношеские команды. В заявлении пресс-службы правительства края говорится, что "Луч" не будет выступать в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Нам пока разъяснений не давали, по этому вопросу ничего не могу сказать. Мы пока не знаем, будет у нас до конца сезона финансирование или нет, нам по этому поводу бумаг не приходило, - сказал Скорочкин. - Мы надеемся, что доиграем сезон, у нас никто из ребят не разъехался. Но пока даже непонятно, будет ли доигран нынешний чемпионат".

"Луч" занимает 16-е место в турнире, находясь в зоне вылета. В 27 матчах команда набрала 27 очков, отставая на очко от "Краснодара-2", занимающего 15-е место, которое дает право выступить в турнире в следующем сезоне. На данный момент первенство ФНЛ приостановлено из-за распространения коронавируса.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба, умерли 17 человек.

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