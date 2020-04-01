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Михаил Свешников стал главным тренером клуба по хоккею с мячом "СКА-Нефтяник"

Во вторник пост главного тренера покинул Михаил Юрьев

ТАСС, 1 апреля. Михаил Свешников назначен главным тренером хабаровского клуба по хоккею с мячом "СКА-Нефтяник". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Во вторник стало известно, что пост главного тренера команды покинул Михаил Юрьев. Соглашение с 46-летним Свешниковым рассчитано до окончания сезона-2020/21.

Свешников в качестве игрока выступал за московское "Динамо", архангельский "Водник", шведские "Юсдаль", "Сандвикен". Он шесть раз становился чемпионом мира, 10 раз - чемпионом России, является шестикратным обладателем Кубка России и Кубка европейских чемпионов, пятикратным обладателем Кубка мира (в турнире участвуют клубы).

В сезоне-2019/20 "СКА-Нефтяник" вышел в финал плей-офф чемпионата страны, который был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В решающем матче команда из Хабаровска должна была встретиться с московским "Динамо".

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