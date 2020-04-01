СМИ: "Арсенал" и "Челси" заинтересованы в приобретении футболиста "Барселоны" Умтити

ТАСС, 1 апреля. Английские футбольные клубы "Арсенал" и "Челси" намерены купить французского защитника испанской "Барселоны" Самюэля Умтити. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

Отмечается, что "Арсенал" и "Челси" хотят в ближайшее трансферное окно усилить линию обороны. "Барселона" может отпустить 26-летнего Умтити, если получит достойное предложение.

В 2016 году Умтити перешел в "Барселону" из французского "Лиона". Защитник является обладателем Кубка и Суперкубка Франции, двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России, серебряным призером чемпионата Европы 2016 года во Франции.