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Мировой футбол

СМИ: "Арсенал" и "Челси" заинтересованы в приобретении футболиста "Барселоны" Умтити

"Барселона" может отпустить 26-летнего защитника, если получит достойное предложение

ТАСС, 1 апреля. Английские футбольные клубы "Арсенал" и "Челси" намерены купить французского защитника испанской "Барселоны" Самюэля Умтити. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

Отмечается, что "Арсенал" и "Челси" хотят в ближайшее трансферное окно усилить линию обороны. "Барселона" может отпустить 26-летнего Умтити, если получит достойное предложение.

В 2016 году Умтити перешел в "Барселону" из французского "Лиона". Защитник является обладателем Кубка и Суперкубка Франции, двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России, серебряным призером чемпионата Европы 2016 года во Франции.

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