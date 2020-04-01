"Адмирал" заявил, что не выступит в следующем сезоне КХЛ в связи с пандемией коронавируса

В среду стало известно, что профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21. Средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

ТАСС, 1 апреля. Владивостокский "Адмирал" не выступит в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

"На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и мире региональным оперативным штабом и Министерством физической культуры и спорта Приморского края было принято решение о том, что профессиональные спортивные команды Приморского края не будут принимать участие в предстоящем сезоне, а те средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса, - говорится в заявлении. - Учитывая, что основной спонсор клуба - ПАО "ВМТП" - также испытывает кризисные явления и, вероятно, не сможет в полной мере профинансировать выступление "Адмирала" в КХЛ, клуб не сможет соблюсти требования лиги по минимальной заработной плате хоккеистов".

"Адмирал" отнесся к позиции регионального оперативного штаба и Министерства физической культуры и спорта Приморского края с пониманием и солидарностью, наивысшей ценностью для нас как организации остаются жизнь и здоровье жителей Приморского края. В текущей ситуации есть более жизненно важные социальные направления, которые именно сейчас нуждаются в максимальной поддержке. Надеемся, что вирус будет побежден, чемпионаты возобновятся, а болельщики вновь увидят матчи КХЛ на "Фетисов-Арене", - сказано в сообщении.

"Адмирал" был основан в 2013 году. За семь сезонов в КХЛ клуб трижды выходил в плей-офф, однако ни разу не преодолевал первую стадию. В сезоне-2019/20 "Адмирал" занял предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф. 24 марта было объявлено о приходе в команду нового главного тренера Леонида Тамбиева.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1 880).