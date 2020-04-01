ФК "Луч" проведет в ближайшие дни собрание, посвященное проблеме финансирования

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство "Луча" проведет в ближайшие дни собрание по ситуации, связанной с заявлением правительства Приморского края о прекращении финансирования футбольного клуба из бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Луча" Андрей Скорочкин.

В среду стало известно, что профессиональные клубы Приморья из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21, однако данное решение не затронет детские и юношеские команды. Средства, предусмотренные на финансирование профессиональных спортивных клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. В заявлении пресс-службы правительства края говорится, что "Луч" не будет выступать в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Думаю, раньше понедельника ничего не будет известно. Главный тренер мне звонил, у нас в ближайшие дни будет собрание. На нем, по крайней мере, мы будем знать от исполнительного директора, который общается с властями, всю информацию", - сказал Скорочкин.

"Луч" занимает 16-е место в турнире, находясь в зоне вылета. В 27 матчах команда набрала 27 очков, отставая на очко от "Краснодара-2", занимающего 15-е место, которое дает право выступить в турнире в следующем сезоне. На данный момент первенство ФНЛ приостановлено из-за распространения коронавируса.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву - 1613. По данным федерального оперативного штаба, умерли 17 человек.