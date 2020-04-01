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Футбол в Италии

СМИ: "Милан" хочет приобрести футболиста "Наполи" Милика

Соглашение 26-летнего нападающего с клубом из Неаполя истекает летом 2021 года

ТАСС, 1 апреля. Итальянский футбольный клуб "Милан" заинтересован в трансфере польского нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "Милан" ищет замену форварду Златану Ибрагимовичу, который покинет клуб в конце сезона по истечении контракта. Зимой "Милан" расстался с польским форвардом Кшиштофом Пёнтеком, который после года выступлений за клуб перешел в германскую "Герту".

Соглашение 26-летнего Милика с "Наполи" истекает летом 2021 года. В текущем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, игрок провел в разных турнирах 22 матча и забил 12 мячей. До этого Милик выступал за польский "Гурник", германские "Байер" и "Аугсбург" и нидерландский "Аякс".

"Милан" после 26 туров идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 36 очков. "Наполи" с 39 очками расположился на шестой строчке.

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