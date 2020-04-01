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Мировой футбол

СМИ: "Ювентус" намерен подписать контракт с футболистом "Челси" Виллианом

Сообщается, что интерес к 31-летнему игроку проявляет главный тренер итальянского клуба Маурицио Сарри

ТАСС, 1 апреля. Бразильский нападающий английского "Челси" Виллиан может стать футболистом итальянского "Ювентуса". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

Сообщается, что интерес к 31-летнему игроку проявляет главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри, который с 2018 по 2019 год возглавлял "Челси".

Виллиан перешел в английский клуб в 2013 году из российского "Анжи". Также он выступал за бразильский "Коринтианс" и украинский "Шахтер". Под руководством Сарри Виллиан стал победителем Лиги Европы, в чемпионате Англии "Челси" стал третьим и напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В текущем сезоне бразилец провел 37 матчей, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач.

"Ювентус" на момент приостановки чемпионата в связи с пандемией коронавируса лидирует в таблице с 63 очками в 26 турах.

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Мировой футбол
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