СМИ: УЕФА планирует возобновить еврокубки не раньше июля и проводить матчи без зрителей

ТАСС, 1 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует возобновление Лиги чемпионов и Лиги Европы в июле или августе и не исключает проведение игр без зрителей. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF

По информации источника, УЕФА рассматривает вариант проведения матчей еврокубков параллельно играм национальных чемпионатов. Кроме того, обсуждается возможность переноса матчей национальных сборных с июня на осень. На данный момент это решение не утверждено исполкомом УЕФА.

Еврокубки были приостановлены 13 марта на неопределенный срок в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.