РУСАДА намерено до конца недели завершить отчет для Совета Европы о работе в 2019 году

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) совместно с Министерством спорта РФ намерены до конца недели завершить составление отчета для Совета Европы о проделанной работе в 2019 году. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"Сейчас я занимаюсь составлением отчета об антидопинговой деятельности Российской Федерации в 2019 году, - сказала Пахноцкая. - Примерно три четверти отчета, который является ежегодным, посвящено деятельности РУСАДА, оставшуюся часть должен дополнить Минспорт РФ. До конца недели мы намерены завершить составление этого документа. По итогам отчетов Совет Европы может сделать выводы о соответствии той или иной страны антидопинговой конвенции".

"В своем отчете я подробно указываю, к примеру, сколько допинг-тестов было сделано нами в 2019 году, какая часть из них - соревновательные, сколько спортсменов включено в пулы тестирования, какое количество слушаний было проведено, сколько человек посетили наши образовательные мероприятия и так далее. Министерство, в свою очередь, должно указать примерный размер государственного финансирования спортивной отрасли, какая часть бюджета выделяется на то или иное направление, сколько людей задействовано в каждом направлении антидопинговой деятельности, включая членов комитетов. Совету Европы важно знать, сколько профессиональных спортсменов есть в стране, какие были сделаны изменения в законодательных актах, касающихся спорта", - отметила собеседница ТАСС.

По словам Пахноцкой, до конца апреля все европейские государства должны составить отчеты для Совета Европы, который, в свою очередь, принимает решение о проведении мониторинговых визитов в те или иные страны.