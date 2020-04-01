Фетисов отметил, что связанные с самоизоляцией неудобства могут пойти на пользу

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Неудобства, связанные с самоизоляцией во время пандемии коронавируса, можно превратить в преимущества. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы, бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов.

"Если принято решение на какой-то период времени остаться дома, то надо его выполнять. Понимаю, есть некие неудобства, но их в непростое время можно превратить в преимущества, - сказал Фетисов. - У каждого наверняка есть какие-то отложенные дела, мечты, при желании можно найти достаточно интересного. Но если ты умеешь сам себя дисциплинировать, то это дает тебе хорошие навыки в будущем".

"В любой ситуации можно приобрести положительный опыт. Забота о наших родных - это самое главное. Отец мне тоже звонит, говорит, чтобы я никуда не выходил", - добавил он.

Ранее депутаты Госдумы проходили проверку на коронавирус. "Депутаты ходят на работу, я просто на два дня взял отдых, занимаюсь свой непосредственной работой, смотрю свои статьи, инициативы, законодательные документы, суммирую все. Плюс занимаюсь физическими упражнениями", - рассказал Фетисов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 860 тыс. человек, зафиксировано 42 тыс. летальных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента.