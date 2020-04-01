{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Фетисов отметил, что связанные с самоизоляцией неудобства могут пойти на пользу

Депутат Госдумы отметил, что находит время заниматься физическими упражнениями
Вячеслав Фетисов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Вячеслав Фетисов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Неудобства, связанные с самоизоляцией во время пандемии коронавируса, можно превратить в преимущества. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы, бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов.

"Если принято решение на какой-то период времени остаться дома, то надо его выполнять. Понимаю, есть некие неудобства, но их в непростое время можно превратить в преимущества, - сказал Фетисов. - У каждого наверняка есть какие-то отложенные дела, мечты, при желании можно найти достаточно интересного. Но если ты умеешь сам себя дисциплинировать, то это дает тебе хорошие навыки в будущем".

"В любой ситуации можно приобрести положительный опыт. Забота о наших родных - это самое главное. Отец мне тоже звонит, говорит, чтобы я никуда не выходил", - добавил он.

Ранее депутаты Госдумы проходили проверку на коронавирус. "Депутаты ходят на работу, я просто на два дня взял отдых, занимаюсь свой непосредственной работой, смотрю свои статьи, инициативы, законодательные документы, суммирую все. Плюс занимаюсь физическими упражнениями", - рассказал Фетисов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 860 тыс. человек, зафиксировано 42 тыс. летальных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
УЕФА объявил о переносе запланированных на июнь матчи национальных сборных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС