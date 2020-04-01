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Влияние коронавируса на спорт

Гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 Сорокин прошел тест на коронавирус

Анализ оказался отрицательным
Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года, член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Алексей Сорокин прошел в Москве тест на коронавирус, и он дал отрицательный результат. Об этом Сорокин рассказал ТАСС.

"В Москве прошел тест на коронавирус, и он оказался отрицательным", - сказал Сорокин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 860 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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