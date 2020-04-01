Новиков: тренерский штаб "Динамо" во время паузы ищет новых футболистов

ТАСС, 1 апреля. Тренерский штаб московского "Динамо" во время паузы в Тинькофф - Российской премьер-лге (РПЛ) просматривает новых футболистов, которые могут усилить команду. Об этом в прямом эфире на официальном канале "Динамо" в Youtube рассказал главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков.

17 марта РПЛ приняла решение приостановить чемпионат как минимум до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса. В среду испанская газета AS сообщила о том, что для Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приоритетным является завершение на данный момент приостановленных континентальных и национальных турниров.

"Работы во время паузы меньше не стало. Мы постоянно просматриваем игроков, который присылает селекционный отдел и агенты. Весь тренерский штаб занят поиском игроков, которые могут усилить команду. Мы согласовываем тренировки с тренером по физподготовке, постоянно на связи, он контролирует работу ребят", - сказал Новиков.

"Легионеры все пока находятся в Москве и тренируются, ждут решения, до решения наших руководителей все будут находиться здесь. Посмотрим, какие решения примет УЕФА и РФС [Российский футбольный союз], потом уже дальше решим, что делать, отпускать ребят или нет. Все зависит от сроков, которые нам сейчас обозначат. Думаю, что для того чтобы прийти в оптимальное состояние после такого срока без игровых тренировок, нужен как минимум месяц", - добавил главный тренер "Динамо".

"Динамо" после 22 туров набрало 30 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 860 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.