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Влияние коронавируса на спорт

Главный тренер "Динамо" Новиков считает, что сезон РПЛ необходимо доиграть до конца

Специалист считает, что матчи должны проходить при зрителях

ТАСС, 1 апреля. Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков считает, что чемпионат России по футболу нужно полностью доиграть. Такое мнение Новиков высказал в прямом эфире на официальном канале "Динамо" в Youtube.

17 марта было принято решение приостановить Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ) как минимум до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса. В среду испанская газета AS сообщила о том, что для Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приоритетным является завершение на данный момент приостановленных континентальных и национальных турниров.

"Я считаю, что нужно доигрывать сезон и сыграть все игры, которые мы не провели. Но, конечно, все это должно происходить при зрителях. Мы играем для них, и играть при пустых трибунах - это будет неправильно, мы этого не хотим. Очень надеемся, что вирус покинет мир и мы доиграем сезон", - отметил Новиков.

"Динамо" после 22 туров набрало 30 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

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Влияние коронавируса на спорт
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