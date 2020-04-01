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Влияние коронавируса на спорт

WTA и ATP продлили паузу на проведение турниров до 13 июля

Соревнования, запланированные на период после этой даты, должны пройти согласно графику

ТАСС, 1 апреля. Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) приняли совместное решение о продлении приостановки всех турниров до 13 июля из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают пресс-службы обеих организаций.

Изначально ATP и WTA приостановили сезон на шесть недель, после чего продлили проведение турниров до 7 июня. Решение о дальнейшем переносе было принято после того, как в среду пресс-служба Уимблдона объявила об отмене турнира в 2020 году. Уимблдон должен был пройти в период с 29 июня по 12 июля. Сообщается, что турниры, запланированные после 13 июля, должны пройти согласно графику.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 860 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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