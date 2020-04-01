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Летние паралимпийские виды спорта

Всемирные игры IWAS в России могут быть перенесены на 2022 год

Соревнования могут пройти в Сочи в октябре

ТАСС, 1 апреля. Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков и исполнительный директор Международной спортивной федерации ампутантов и колясочников (IWAS) Шармейн Хупер в режиме онлайн-связи обсудили возможность переноса проведения Всемирных игр IWAS в России на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

Изначально Игры должны были пройти в 2021 году, но соревнования не смогут состояться в запланированные даты из-за переноса на 2021 год Паралимпийских игр в Токио на фоне пандемии коронавируса. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

Рожков и Хупер в ходе заседания рассмотрели возможность проведения Всемирных игр IWAS в Сочи в октябре 2022 года.

Сочи принимал Игры в 2015 году. В соревнованиях приняли участие около 800 паралимпийцев из 34 стран, которые разыграли 213 комплектов медалей в шести видах спорта: легкой атлетике, плавании, стрельбе из лука, настольном теннисе, паратхэквондо и армспорте.

Всемирные игры IWAS проходят раз в два года среди сильнейших спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Впервые Игры IWAS состоялись в 1948 году в Великобритании. Соревнования являются вторыми по значимости после Паралимпийских игр. IWAS является членом Международного паралимпийского комитета, а также основателем паралимпийского движения и Паралимпийских игр.

Теги
Летние паралимпийские виды спорта
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