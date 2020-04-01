Кафельников: решение отменить Уимблдон выглядит логичным

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ситуация с пандемией коронавируса в мире вряд ли улучшится к июлю, поэтому решение организаторов отменить Уимблдонский теннисный турнир логично. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Евгений Кафельников.

Уимблдон отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Турнир должен был пройти в Великобритании с 29 июня по 12 июля.

"Все понимают, что Уимблдон - турнир специфический. Играть на траве можно только летом. Исходя из того, что есть жесткие временные рамки, это самое логичное решение. Объективно говоря, к июлю ситуация [с пандемией коронавируса] не улучшится", - сказал Кафельников.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 860 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

По мнению Кафельникова, даже в такой сложной ситуации необходимо пытаться искать позитив. "Теннисисты будут злее по-спортивному, будут с большим желанием играть в турнирах. Рано или поздно эта ситуация закончится, моя интуиция подсказывает, что через три месяца все стабилизируется и сезон будет доигрываться в ноябре и декабре. Надо уметь видеть позитивные моменты в сложных ситуациях", - добавил Кафельников.