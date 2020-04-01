Футболисты "Уфы" продолжат тренироваться в домашних условиях до 30 мая

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки футбольного клуба "Уфа" продолжат поддерживать форму в домашних условиях в связи с пандемией коронавируса до 30 мая. Об этом ТАСС сообщили в клубе.

17 марта было принято решение приостановить Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ) как минимум до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса. Ранее сообщалось, что игроки "Уфы" будут находиться на карантине до 12 апреля.

"Режим домашних тренировок будет продлен до 30 мая", - сообщили в клубе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 860 тыс. человек, зафиксировано 42 тыс. летальных исходов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.