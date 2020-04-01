{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Футболисты "Уфы" продолжат тренироваться в домашних условиях до 30 мая

Ранее сообщалось, что игроки будут находиться на карантине до 12 апреля

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки футбольного клуба "Уфа" продолжат поддерживать форму в домашних условиях в связи с пандемией коронавируса до 30 мая. Об этом ТАСС сообщили в клубе.

17 марта было принято решение приостановить Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ) как минимум до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса. Ранее сообщалось, что игроки "Уфы" будут находиться на карантине до 12 апреля.

"Режим домашних тренировок будет продлен до 30 мая", - сообщили в клубе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 860 тыс. человек, зафиксировано 42 тыс. летальных исходов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Эвакуация требуется 77 находящимся за рубежом российским спортсменам
В общей сложности за пределами России находятся 119 отечественных спортсменов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС