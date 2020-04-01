Спортивный директор "Тамбова" предложил возобновить РПЛ не раньше середины июня

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Спортивный директор футбольного клуба "Тамбов" Павел Худяков считает, что сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) следует доиграть в полном объеме, возобновив игры не раньше середины июня. Такое мнение он высказал ТАСС.

17 марта РПЛ приняла решение приостановить чемпионат как минимум до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса.

"Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в нашей стране. Если все будет нормально и ситуация устаканится, то оптимальным считаю решение доиграть чемпионат, - сказал Худяков. - В июне и июле можно спокойно доиграть, если пандемия не будет развиваться. 3 апреля будет совещание, там все эти вопросы будут обсуждаться".

"Я считаю, что самый лучший вариант - доиграть в середине или конце июня, не раньше. В любом случае нужно будет всем провести сборы и набрать форму. Все будут в равных условиях", - добавил спортивный директор "Тамбова".

"Тамбов", для которого этот сезон является дебютным в премьер-лиге, занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.