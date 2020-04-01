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Влияние коронавируса на спорт

УЕФА предоставит клубам отсрочку для завершения процесса лицензирования

Срок будет продлен до тех пор, пока не будет утвержден порядок отбора команд на участие в еврокубках

ТАСС, 1 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продлит срок завершения процесса лицензирования клубов до тех пор, пока не будет утвержден порядок отбора команд на участие в еврокубках. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Проведение матчей еврокубков были приостановлено 13 марта из-за пандемии коронавируса. Лига чемпионов и Лига Европы были прерваны на стадии 1/8 финала. В среду на видеоконференции УЕФА было принято решение о переносе возобновления матчей еврокубков до последующего уведомления.

"Исполнительный комитет в очередной раз подчеркнул приверженность принципам лицензирования клубов и финансового фейр-плей, но согласился, что нынешние исключительные обстоятельства требуют принятия ряда особых мер для помощи национальным ассоциациям в их деятельности", - говорится в сообщении.

"В силу растущей неопределенности из-за происходящих чрезвычайных событий исполком также принял решение приостановить действие положений по линии лицензирования клубов, которые касаются подготовки и оценки будущих финансовых данных клубов. Это решение относится исключительно к участию в клубных турнирах УЕФА в сезоне-2020/21", - отмечается в релизе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 860 тыс. человек, зафиксировано 42 тыс. летальных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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