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Влияние коронавируса на спорт

Карантин футболистам "Тамбова" будет продлен до мая

По словам спортивного директора клуба Павла Худякова, раньше 10 мая собирать команду нет смысла

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Руководство клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов" продлит карантин футболистам команды до начала мая. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

Ранее Худяков сообщал ТАСС, что игроки будут находиться на карантине до 6 апреля. 17 марта РПЛ приняла решение приостановить чемпионат как минимум до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса.

"До мая почти все клубы уже отпустили игроков, думаю, что раньше мая ничего не будет. Мы будем продлевать карантин до майских праздников, мы понимаем, что никто не разрешит собирать команду 6 апреля. До 10 мая, думаю, команду собирать нет смысла", - сказал Худяков.

"Тамбов", для которого этот сезон является дебютным в премьер-лиге, занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

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Влияние коронавируса на спорт
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