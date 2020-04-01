"Рубин" приостановил тренировки на базе клуба до 30 апреля из-за коронавируса

ТАСС, 1 апреля. Казанский "Рубин" принял решение о приостановке индивидуальных тренировок футболистов на клубной базе до 30 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

17 марта было принято решение приостановить Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ) как минимум до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса.

Сообщается, что футболисты получили индивидуальные программы и продолжат тренироваться в режиме самоизоляции. Сроки самоизоляции могут быть скорректированы в случае улучшения эпидемиологической ситуации.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.