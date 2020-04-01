{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

"Рубин" приостановил тренировки на базе клуба до 30 апреля из-за коронавируса

Футболисты получили индивидуальные программы и продолжат тренироваться в режиме самоизоляции

ТАСС, 1 апреля. Казанский "Рубин" принял решение о приостановке индивидуальных тренировок футболистов на клубной базе до 30 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

17 марта было принято решение приостановить Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ) как минимум до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса.

Сообщается, что футболисты получили индивидуальные программы и продолжат тренироваться в режиме самоизоляции. Сроки самоизоляции могут быть скорректированы в случае улучшения эпидемиологической ситуации.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Эвакуация требуется 77 находящимся за рубежом российским спортсменам
В общей сложности за пределами России находятся 119 отечественных спортсменов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС